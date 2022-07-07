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Борис Джонсон подаст в отставку cегодня

Борис Джонсон подаст в отставку cегодня Борис Джонсон сегодня уйдет с поста лидера партии консерваторов, при этом он останется премьер-министром Великобритании до осени.
Внешняя политика
7 июля 2022 г. 12:21
Борис Джонсон подаст в отставку cегодня

Борис Джонсон сегодня уйдет с поста лидера партии консерваторов, при этом он останется премьер-министром Великобритании до осени.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Ожидается, что новый премьер-министр Великобритании будет назначен на съезде партии тори в октябре.

Напомним, министры британского правительства начали массово уходить в отставку. Уже известно об увольнении 54 его членов из 120. Волну отставок спровоцировал скандал вокруг бывшего заместителя парламентского партийного организатора Криса Пинчера. Его обвинили в сексуальных домогательствах в отношении двух мужчин на прошлой неделе, после чего он ушел в отставку. Позже выяснилось, что это не первый раз, когда его обвиняют в подобном, и в 2019 году в отношении него проводилось расследование, однако, несмотря на это, Джонсон назначил его на должность в феврале 2022 года.

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Версия на английском языке Boris Johnson to resign today
Версия на азербайджанском языке KİV: "Boris Conson bu gün istefa verəcək"

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