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Латвийский депутат: Азербайджан - важный партнёр для Латвии и ЕС

Борис Цилевич: ​Азербайджан – важный партнёр для Латвии и ЕС
© delfi.lv

"Азербайджан – важный партнёр и для Латвии, и для Евросоюза. Отношения между ЕС и Азербайджаном включают как экономическую интеграцию, так и политическое сотрудничество". Об этом европейскому бюро Report  заявил латвийский депутат Борис Цилевич. 

Он напомнил, что Азербайджан является участником Европейской политики добрососедства (European Neighbourhood Policy, ENP) и инициативы Восточного партнёрства (Eastern Partnership initiative). В частности, ЕС оказывает Азербайджану поддержку в развитии секторов экономики, не связанной с нефтью  и в улучшении качества работы административных органов.

Б. Цилевич заявил, что активно сотрудничает  с азербайджанскими парламентариями в Парламентской Ассамблее Совета Европы. "Я вижу заинтересованность азербайджанских коллег и их искреннее стремление искать общий язык с европейскими партнёрами. Надеюсь, что со временем этот диалог как на парламентском и правительственном уровнях, так и на уровне гражданского общества принесёт плоды".

Латвийский депутат отметил, что у людей в его стране есть немало информации об Азербайджане благодаря как активной деятельности посольства Азербайджана в Латвии, так и работе азербайджанской общины, многие члены которой занимают видные позиции в бизнесе, культуре, образовании Латвии.

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