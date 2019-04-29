Латвийский депутат: Азербайджан - важный партнёр для Латвии и ЕС

"Азербайджан – важный партнёр и для Латвии, и для Евросоюза. Отношения между ЕС и Азербайджаном включают как экономическую интеграцию, так и политическое сотрудничество". Об этом европейскому бюро Report заявил латвийский депутат Борис Цилевич.

Он напомнил, что Азербайджан является участником Европейской политики добрососедства (European Neighbourhood Policy, ENP) и инициативы Восточного партнёрства (Eastern Partnership initiative). В частности, ЕС оказывает Азербайджану поддержку в развитии секторов экономики, не связанной с нефтью и в улучшении качества работы административных органов.

Б. Цилевич заявил, что активно сотрудничает с азербайджанскими парламентариями в Парламентской Ассамблее Совета Европы. "Я вижу заинтересованность азербайджанских коллег и их искреннее стремление искать общий язык с европейскими партнёрами. Надеюсь, что со временем этот диалог как на парламентском и правительственном уровнях, так и на уровне гражданского общества принесёт плоды".

Латвийский депутат отметил, что у людей в его стране есть немало информации об Азербайджане благодаря как активной деятельности посольства Азербайджана в Латвии, так и работе азербайджанской общины, многие члены которой занимают видные позиции в бизнесе, культуре, образовании Латвии.