Борг: Договоренности о демаркации границы Азербайджана и Армении - шаг в правильном направлении

Соглашение о демаркации границы Азербайджана с Арменией является шагом в правильном направлении.

Достигнутые договоренности о демаркации армяно-азербайджанской границы являются шагом в правильном направлении.

Как сообщает Report, об этом действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Мальты Ян Борг написал на своей странице в соцсети "Х".

Борг призвал Баку и Ереван поддерживать динамику мирных переговоров во благо народов двух стран.

В соответствии с договоренностями, которые были достигнуты по итогам 8-й встречи Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии Республики Армения по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, экспертные группы двух стран на границе Азербайджанской Республики и Республики Армения начали процесс уточнения координат на основании геодезических измерений на местности.

На основании геодезических измерений, в рамках работ по уточнению координат на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения по состоянию на 6 мая 2024 года установлено 40 пограничных столбов. Работа экспертных групп двух государств продолжается.

Напомним, 14 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальты Яном Боргом.

Ранее действующий председатель ОБСЕ посетил Армению.