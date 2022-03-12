Борель приветствует предоставление Азербайджаном гуманитарной помощи Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель приветствует предоставление Азербайджаном гуманитарной помощи Украине.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель приветствует предоставление Азербайджаном гуманитарной помощи Украине.

Как передает Report, об этом представитель ЕС написал в Twitter.

"Приветствуем предоставление Азербайджаном гуманитарной помощи народу Украины и готовность расширить поставки газа в Молдову и Юго-Восточную Европу. ЕС по-прежнему привержен поддержке усилий, которые могут снизить напряженность в отношениях между Азербайджаном и Арменией",- написал он.