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Борель приветствует предоставление Азербайджаном гуманитарной помощи Украине

Борель приветствует предоставление Азербайджаном гуманитарной помощи Украине Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель приветствует предоставление Азербайджаном гуманитарной помощи Украине.
Внешняя политика
12 марта 2022 г. 17:15
Борель приветствует предоставление Азербайджаном гуманитарной помощи Украине
Джейхун Байрамов

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель приветствует предоставление Азербайджаном гуманитарной помощи Украине.

Как передает Report, об этом представитель ЕС написал в Twitter.

"Приветствуем предоставление Азербайджаном гуманитарной помощи народу Украины и готовность расширить поставки газа в Молдову и Юго-Восточную Европу. ЕС по-прежнему привержен поддержке усилий, которые могут снизить напряженность в отношениях между Азербайджаном и Арменией",- написал он.

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