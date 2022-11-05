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Борьба с агентурной сетью Ирана в Азербайджане будет продолжена - МНЕНИЕ

Борьба с агентурной сетью Ирана в Азербайджане будет продолжена - МНЕНИЕ "Иран не отказывается от своих грязных игр. Борьба с агентурной сетью этого государства в нашей стране будет продолжена".
Внешняя политика
5 ноября 2022 г. 13:34
Борьба с агентурной сетью Ирана в Азербайджане будет продолжена - МНЕНИЕ

"Иран не отказывается от своих грязных игр. Борьба с агентурной сетью этого государства в нашей стране будет продолжена".

Этими мыслями в интервью Report поделился политолог Ильгар Велизаде.

По его словам, коварная позиция и планы Ирана против Азербайджана - не новая тенденция: "Просто в период правления консерваторов эта риторика усиливается. В период правления бывшего консервативного президента Ирана Махмуда Ахмадинежада геополитические условия были иными. Тогда мы еще не освободили свои земли от оккупации, и наши приоритеты были иными. Но сейчас ситуация изменилась. Обеспечив территориальную целостность, Азербайджан превратился в региональную и глобальную силу. Официальный Баку еще больше укрепил свою военно-политическую мощь. Укрепляются связи между тюркскими государствами, растет число наших союзников, появляются новые форматы сотрудничества. Разумеется, действующий режим в Иране должен это понимать. К сожалению, они не видят реальности, и в результате отношения Тегерана с другими странами портятся. Государства мира, в том числе Турция, Пакистан, не могут оставаться равнодушными к риторике Ирана. Наш южный сосед должен это учитывать".

Политолог отметил, что Иран пытается создать напряженность, конфликт, особенно внутри страны: "Однако Служба госбезопасности и другие наши силовые структуры нейтрализуют агентурную сеть. До сих пор было проведено несколько операций, и этот процесс будет продолжен. Мы сотрудничаем с другими странами для борьбы с агентурной сетью Ирана. По информации, несколько членов этой сети были разоблачены и в других региональных странах. Поэтому можно с уверенностью сказать, что независимо от того, какие коварные планы будет строить режим мулл, мы свою безопасность обеспечим".

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Версия на азербайджанском языке "İranın Azərbaycandakı agentura şəbəkəsinə qarşı mübarizə davam edəcək" - RƏY

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