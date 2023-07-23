Бора Байрактар: Проведение Глобального медиафорума в Шуше - важный месседж

"Географическое местоположение очень важно при организации таких форумов. Одним из самых важных месседжей стало для меня проведение Глобального медиафорума именно в Шуше".

"Географическое местоположение очень важно при организации таких форумов. Одним из самых важных месседжей стало для меня проведение Глобального медиафорума именно в Шуше".

Как передает Report, об этом заявил координатор TRT World Бора Байрактар, принимавший участие в Шушинском глобальном медиафоруме.

Бора Байрактар рассказал, что в Шушу приехали также журналисты, которые никогда не видели этот город: "Возможно, они не знают, что это место было освобождено от оккупации. Они видят все своими глазами. Поэтому проведение Форума в Шуше очень важно".

По мнению Байрактара, традиционные медиа не потеряют своей ценности: "Раньше новости читали в газетах, потом узнавали по радио и телевидению, а сейчас их читают в основном в цифровых сферах. Это не означает, что традиционные медиа теряют ценность, теперь они доводятся до читателей в другом формате. Однако важна и площадка, с которой поступает информация. Насколько достоверна информация, которую получают люди в Tik-tok, Instagram и подобных соцсетях? Насколько ответственно относятся к своей работе сотрудники этих соцсетей? Думаю, что в эпоху большого количества информации СМИ станут еще более популярными".