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Бора Байрактар: Проведение Глобального медиафорума в Шуше - важный месседж

Бора Байрактар: Проведение Глобального медиафорума в Шуше - важный месседж "Географическое местоположение очень важно при организации таких форумов. Одним из самых важных месседжей стало для меня проведение Глобального медиафорума именно в Шуше".
Внешняя политика
23 июля 2023 г. 19:46
Бора Байрактар: Проведение Глобального медиафорума в Шуше - важный месседж

"Географическое местоположение очень важно при организации таких форумов. Одним из самых важных месседжей стало для меня проведение Глобального медиафорума именно в Шуше".

Как передает Report, об этом заявил координатор TRT World Бора Байрактар, принимавший участие в Шушинском глобальном медиафоруме.

Бора Байрактар рассказал, что в Шушу приехали также журналисты, которые никогда не видели этот город: "Возможно, они не знают, что это место было освобождено от оккупации. Они видят все своими глазами. Поэтому проведение Форума в Шуше очень важно".

По мнению Байрактара, традиционные медиа не потеряют своей ценности: "Раньше новости читали в газетах, потом узнавали по радио и телевидению, а сейчас их читают в основном в цифровых сферах. Это не означает, что традиционные медиа теряют ценность, теперь они доводятся до читателей в другом формате. Однако важна и площадка, с которой поступает информация. Насколько достоверна информация, которую получают люди в Tik-tok, Instagram и подобных соцсетях? Насколько ответственно относятся к своей работе сотрудники этих соцсетей? Думаю, что в эпоху большого количества информации СМИ станут еще более популярными".

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Версия на азербайджанском языке Bora Bayraktar: "Qlobal Media Forumunun Şuşada keçirilməsi mühüm ismarışdır"

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