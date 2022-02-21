Получившие высшее образование в Грузии за счет SOCAR азербайджанцы обеспечены работой

"В последние годы в Грузии растет число азербайджанцев, получивших высшее образование. Это вызывает гордость. Работа, проделанная грузинским представительством Государственной нефтяной компании (SOCAR) в этом направлении, заслуживает высокой оценки. Более

"В последние годы в Грузии растет число азербайджанцев, получивших высшее образование. Это вызывает гордость. Работа, проделанная грузинским представительством Государственной нефтяной компании (SOCAR) в этом направлении, заслуживает высокой оценки. Более половины азербайджанцев, получивших высшее образование в Грузии за счет SOCAR, обеспечены работой".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев в Тбилиси на встрече с азербайджанскими студентами, обучающимися в высших учебных заведениях Грузии за счет SOCAR.

Э.Амруллаев высоко оценил поддержку SOCAR в получении азербайджанской молодежью высшего образования.