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Получившие высшее образование в Грузии за счет SOCAR азербайджанцы обеспечены работой

Получившие высшее образование в Грузии за счет SOCAR азербайджанцы обеспечены работой "В последние годы в Грузии растет число азербайджанцев, получивших высшее образование. Это вызывает гордость. Работа, проделанная грузинским представительством Государственной нефтяной компании (SOCAR) в этом направлении, заслуживает высокой оценки. Более
Внешняя политика
21 февраля 2022 г. 20:04
Получившие высшее образование в Грузии за счет SOCAR азербайджанцы обеспечены работой

"В последние годы в Грузии растет число азербайджанцев, получивших высшее образование. Это вызывает гордость. Работа, проделанная грузинским представительством Государственной нефтяной компании (SOCAR) в этом направлении, заслуживает высокой оценки. Более половины азербайджанцев, получивших высшее образование в Грузии за счет SOCAR, обеспечены работой".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев в Тбилиси на встрече с азербайджанскими студентами, обучающимися в высших учебных заведениях Грузии за счет SOCAR.

Э.Амруллаев высоко оценил поддержку SOCAR в получении азербайджанской молодежью высшего образования.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstanda SOCAR-ın hesabına ali təhsil alan azərbaycanlıların yarıdan çoxu işlə təmin olunub

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