​Болгарский Русе хочет побрататься с азербайджанским городом

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В Болгарии заинтересованы в укреплении внешних связей и развитии сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает Report со ссылкой на болгарские СМИ, об этом заявил мэр болгарского города Русе Пламен Стоилов на встрече с послом Азербайджана в стране Эмилем Каримовым.

"Мы открыты для активного обмена передовым опытом и совместных инициатив", - заявил П.Стоилов.

Он также выразил желание сделать побратимами город Русе с азербайджанским городом.

Мэр также представил планы инфраструктурных проектов города, отметив, что это позволит привлечь больше туристов.