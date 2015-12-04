​Болгарский Русе хочет побрататься с азербайджанским городом

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В Болгарии заинтересованы в укреплении внешних связей и развитии сотрудничества с Азербайджаном.
Как сообщает Report со ссылкой на болгарские СМИ, об этом заявил мэр болгарского города Русе Пламен Стоилов на встрече с послом Азербайджана в стране Эмилем Каримовым.
"Мы открыты для активного обмена передовым опытом и совместных инициатив", - заявил П.Стоилов.
Он также выразил желание сделать побратимами город Русе с азербайджанским городом.
Мэр также представил планы инфраструктурных проектов города, отметив, что это позволит привлечь больше туристов.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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