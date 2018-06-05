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    Болгария назначила нового посла в Азербайджан

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Болгарии в Азербайджане Николая Янкова.

    Об этом Report сообщили в МИД.

    Вручивший министру копию верительной грамоты посол выразил удовлетворение назначением в Азербайджан, добавив, что в период своей деятельности приложит все усилия для еще большего развития традиционно дружественных отношений между Азербайджаном и Болгарией.

    Министр иностранных дел Э.Мамедъяров пожелал послу Н.Янкову успехов в дипломатической деятельности.

    В ходе встречи была выражена удовлетворенность развитием отношений Азербайджана и Болгарии в стратегической плоскости и политическим диалогом на высоком уровне. Была выражена уверенность, что Южный газовый коридор и его компоненты - проекты TANAP и TAP создадут благоприятные условия для развития сотрудничества между странами в энергетической сфере.

    Э.Мамедъяров отметил, что Азербайджан высоко ценит устойчивую позицию Болгарии в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта согласно резолюциям Совбеза ООН, в рамках признанных на международном уровне границ Азербайджана, территориальной целостности и суверенитета страны.

    На встрече также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

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