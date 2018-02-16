Болгария намерена привлечь инвестиции из Азербайджана

София. 16 февраля. REPORT.AZ/ Осенью этого года в Софии пройдет 5-ое заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Болгарией.

Как сообщает восточно-европейское бюро Report, информацию об этом распространило Министерство энергетики Болгарии. В рамках заседания комиссии планируется проведение бизнес-форума с участием предпринимателей обеих стран.

«Азербайджан является важным экономическим партнером Болгарии. Между нашими странами сложилась долговременное экономическое сотрудничество в сфере энергетики, транспорта и торговли. Болгария желает увеличить двустороннюю торговлю и привлечь инвестиции из Азербайджана», - говорится в сообщении.

Отметим, что министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова прибыла в Азербайджан для участия на 4-ом заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

В рамках визита болгарский министр провела ряд встреч в министерствах сельского хозяйства и энергетики Азербайджана.