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Более 740 граждан Китая эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Более 740 граждан Китая эвакуированы из Ирана в Азербайджан Более 740 граждан Китая были эвакуированы из Ирана в Азербайджан через пограничный контрольно-пропускной пункт Астара.
Внешняя политика
21 июня 2025 г. 13:25
Более 740 граждан Китая эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Более 740 граждан Китая были эвакуированы из Ирана в Азербайджан через пограничный контрольно-пропускной пункт Астара.

Об этом сообщает Report со ссылкой на CGTN.

Издание со ссылкой на посольство Китая в Азербайджане отмечает, эвакуированным гражданам оказывают содействие для возвращения на родину.

Все граждане размещены в различных гостиницах в Баку, посольство забронировало для них обратные рейсы в Китай, пишет издание.

Также отмечается, что эвакуация граждан Китая в Азербайджан продолжается.

Гюльнар Махмудова

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Версия на английском языке Over 740 Chinese citizens evacuated from Iran to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Çinin 740-dan çox vətəndaşı İrandan Azərbaycana təxliyə edilib

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