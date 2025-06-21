Более 740 граждан Китая эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Более 740 граждан Китая были эвакуированы из Ирана в Азербайджан через пограничный контрольно-пропускной пункт Астара.
Об этом сообщает Report со ссылкой на CGTN.
Издание со ссылкой на посольство Китая в Азербайджане отмечает, эвакуированным гражданам оказывают содействие для возвращения на родину.
Все граждане размещены в различных гостиницах в Баку, посольство забронировало для них обратные рейсы в Китай, пишет издание.
Также отмечается, что эвакуация граждан Китая в Азербайджан продолжается.
Гюльнар Махмудова