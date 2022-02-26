Более 700 азербайджанцев отправились в соседние страны в связи с ситуацией в Украине

Более 700 азербайджанцев отправились в соседние страны в связи с ситуацией в Украине

Более 700 азербайджанцев отправились в соседние страны в связи с ситуацией в Украине

Как сообщили Report в МИД, за последние два дня около 500 граждан Азербайджана въехали в Молдову наземным транспортом через пункты пропуска "Окница" и "Паланка" на границе с Украиной.

Пятьдесят граждан вернулись в Азербайджан воздушным транспортом из Румынии.

190 наших граждан пересекли границу Украины с Польшей наземным путем.

"В связи с ситуацией в Украине советуем нашим гражданам держаться подальше от военных объектов, оставаться дома или в безопасном месте, воздержаться от поездок.

"В связи с особыми случаями наши граждане могут обращаться в посольство Азербайджанской Республики в Киеве по телефону (+380 73) 5050000 и электронной почте [email protected], в Почетное консульство в Харькове - (+38057) 7000531 и [email protected] .

В зависимости от развития ситуации, дополнительная информация будет предоставлена", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.