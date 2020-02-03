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Более 60 членов ПА ОБСЕ будут наблюдать за выборами в Азербайджане

Более 60 членов ПА ОБСЕ будут наблюдать за выборами в Азербайджане

Парламентская Ассамблея ОБСЕ направит делегацию из более чем 60 наблюдателей для мониторинга за парламентскими выборами в Азербайджане 9 февраля. Как сообщили Report в пресс-службе ПА ОБСЕ, миссия будет направлена по приглашению властей Азербайджана.

Она будет наблюдать за ходом выборов в Баку и нескольких регионах Азербайджана. 

Украинский депутат Артур Герасимов назначен Действующим председательством ОБСЕ специальным координатором миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ,  делегацию ПА ОБСЕ возглавит албанский депутат  Элона Ходжа-Гжебреа.

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