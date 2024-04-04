Более 55% минных инцидентов произошли за пределами территорий, указанных в предоставленных Арменией картах

Несмотря на неоднократные призывы Азербайджана к Армении предоставить карты заминированных территорий, чтобы положить конец этой угрозе, Ереван в течение длительного времени вообще отрицал существование этих карт.

Несмотря на неоднократные призывы Азербайджана к Армении предоставить карты заминированных территорий, чтобы положить конец этой угрозе, Ереван в течение длительного времени вообще отрицал существование этих карт.

Как сообщает Report , об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с 4 апреля - Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

Отмечается, что достоверность информации, предоставленной в результате давления международного сообщества и охватывающей небольшую часть заминированных территорий, составила всего 25%.

"Более 55% произошедших недавно минных инцидентов произошли за пределами территорий, охваченных предоставленной информацией. Действия Армении в отношении минной угрозы является еще одним ударом по мерам, принятым в направлении устойчивого мира и укрепления доверия в регионе в постконфликтный период", - говорится в заявлении.