О нас

Более 55% минных инцидентов произошли за пределами территорий, указанных в предоставленных Арменией картах

Более 55% минных инцидентов произошли за пределами территорий, указанных в предоставленных Арменией картах Несмотря на неоднократные призывы Азербайджана к Армении предоставить карты заминированных территорий, чтобы положить конец этой угрозе, Ереван в течение длительного времени вообще отрицал существование этих карт.
Внешняя политика
4 апреля 2024 г. 08:28
Более 55% минных инцидентов произошли за пределами территорий, указанных в предоставленных Арменией картах

Несмотря на неоднократные призывы Азербайджана к Армении предоставить карты заминированных территорий, чтобы положить конец этой угрозе, Ереван в течение длительного времени вообще отрицал существование этих карт.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с 4 апреля - Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

Отмечается, что достоверность информации, предоставленной в результате давления международного сообщества и охватывающей небольшую часть заминированных территорий, составила всего 25%.

"Более 55% произошедших недавно минных инцидентов произошли за пределами территорий, охваченных предоставленной информацией. Действия Армении в отношении минной угрозы является еще одним ударом по мерам, принятым в направлении устойчивого мира и укрепления доверия в регионе в постконфликтный период", - говорится в заявлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı: Mina hadisələrinin 55%-dən çoxu Ermənistanın təqdim etdiyi xəritələrdən kənarda baş verib

Другие новости из категории

МИД Азербайджана распространил заявление в связи с Днем просвещения по вопросам минной опасности
МИД Азербайджана распространил заявление в связи с Днем просвещения по вопросам минной опасности
4 апреля 2024 г. 08:42
МИД: В постконфликтный период 350 азербайджанцев стали жертвами мин
МИД: В постконфликтный период 350 азербайджанцев стали жертвами мин
4 апреля 2024 г. 08:18
МИД Италии: Франция не должна срывать усилия по установлению мира на Южном Кавказе
МИД Италии: Франция не должна срывать усилия по установлению мира на Южном Кавказе
4 апреля 2024 г. 00:44
Ильхам Алиев: Звучащие на Западе обвинения в том, что Азербайджан намерен напасть на Армению, совершенно необоснованны
Ильхам Алиев: Звучащие на Западе обвинения в том, что Азербайджан намерен напасть на Армению, совершенно необоснованны
3 апреля 2024 г. 19:55
Президент: Трехсторонняя встреча США-ЕС-Армения приведет к напряженности на Южном Кавказе
Президент: Трехсторонняя встреча США-ЕС-Армения приведет к напряженности на Южном Кавказе
3 апреля 2024 г. 19:47
Энтони Блинкен позвонил Ильхаму Алиеву
Энтони Блинкен позвонил Ильхаму Алиеву
3 апреля 2024 г. 18:27
Президент Конго посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов
Президент Конго посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов
3 апреля 2024 г. 17:10
Посольство Израиля в Азербайджане продолжает свою работу в прежнем режиме
Посольство Израиля в Азербайджане продолжает свою работу в прежнем режиме
3 апреля 2024 г. 16:58
Президент Конго прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Президент Конго прибыл с официальным визитом в Азербайджан
3 апреля 2024 г. 16:13
Кямран Алиев пригласил генпрокурора Казахстана в Азербайджан
Кямран Алиев пригласил генпрокурора Казахстана в Азербайджан
3 апреля 2024 г. 15:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi