Более 40 представителей из Азербайджана будут наблюдать за внеочередными выборами президента в Казахстане

Более 40 представителей от Азербайджана примут участие в предстоящих президентских выборах в Казахстане 9 июня в качестве международных наблюдателей.

Как передает Report, об этом заявил посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев на конференции, посвященной внеочередным президентским выборам в этой стране.

"Представители Азербайджана также приглашены в качестве наблюдателей, как от парламента, ЦИК, так и в составе международных организаций. Это более 40 человек", - отметил дипломат.

Он выразил надежду, что "двусторонние братские отношения между нашими странами продолжат динамично развиваться при новом руководством в Казахстане".