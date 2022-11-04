Более 2000 пострадавших от войны получили помощь в рамках польско-азербайджанского проекта

Более 2000 азербайджанских ветеранов, их семьи, а также пострадавшие от последствий боевых действий получили различные виды помощи в рамках польско-азербайджанского проекта "Мы здесь, чтобы помочь".

Более 2000 азербайджанских ветеранов, их семьи, а также пострадавшие от последствий боевых действий получили различные виды помощи в рамках польско-азербайджанского проекта "Мы здесь, чтобы помочь".

Как сообщили Report в посольстве Польши, в Баку состоялась конференция по подведению итогов проекта, реализованного в 2021-2022 годах фондами ADRA Poland и ADRA Azerbaijan в рамках польской программы сотрудничества в целях развития министерства иностранных дел Республики Польша - Польская помощь.

"Проект был направлен на поддержку гражданского населения и людей, пострадавших от последствий боевых действий, и включал, среди прочего, реабилитацию, психотерапию, физиотерапию, трудотерапию, речевую и языковую терапию, поведенческую терапию и когнитивную терапию, тренинги для медицинского персонала, даже использовал необычную атмосферу серебряного экрана - все, чтобы помочь бенефициарам справиться со своей военной травмой. Планировалось улучшить качество жизни пострадавших и их самочувствие, а также уменьшить физическую и душевную боль и вернуть веру в лучшее завтра", - отметили в посольстве.

В конференции приняли участие представители учреждений, поддерживающих проект (Кабинет Министров Азербайджана, Исполнительная власть Баку, Исполнительные власти Низаминского, Хазарского и Пираллахинского районов Баку, посольство Республики Польша в Баку) и медицинские учреждения, участвующие в его реализации.