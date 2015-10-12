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    Большинство проживающих в Азербайджане граждан Беларуси проголосовали за Лукашенко

    Посольство Беларуси: Выборы на участке прошли хорошо, в спокойной обстановке

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Стали известны результаты голосования, прошедшего в посольстве Беларуси в Азербайджане в связи с выборами президента этой страны.

    Как сообщили Report в посольстве Беларуси в Азербайджане, выборы на участке в диппредставительстве прошли хорошо, в спокойной обстановке.

    Согласно предоставленной информации, явка составила 83,6%. По результатам голосования, победу на этом избирательном участке одержал действующий президент Александр Лукашенко, набрав  82,35% голосов. Другие кандидаты набрали менее 5% голосов избирателей.

    Отметим, что кандидатами на выборах президента Беларуси в 2015 году помимо действующего президента Александра Лукашенко являлись Сергей Гайдукевич, Татьяна Короткевич и Николай Улахович. 

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