Большинство проживающих в Азербайджане граждан Беларуси проголосовали за Лукашенко

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Стали известны результаты голосования, прошедшего в посольстве Беларуси в Азербайджане в связи с выборами президента этой страны.

Как сообщили Report в посольстве Беларуси в Азербайджане, выборы на участке в диппредставительстве прошли хорошо, в спокойной обстановке.

Согласно предоставленной информации, явка составила 83,6%. По результатам голосования, победу на этом избирательном участке одержал действующий президент Александр Лукашенко, набрав 82,35% голосов. Другие кандидаты набрали менее 5% голосов избирателей.

Отметим, что кандидатами на выборах президента Беларуси в 2015 году помимо действующего президента Александра Лукашенко являлись Сергей Гайдукевич, Татьяна Короткевич и Николай Улахович.