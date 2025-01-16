Бочоришвили: Новое правительство Грузии считает приоритетом мирное урегулирование своих территориальных проблем

Новое правительство Грузии считает одним из приоритетов урегулирование своих территориальных проблем мирным путем.
Как передает Report, об этом заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили сегодня в Баку на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
"Для правительства важна интеграция в Европу и атлантические структуры", - сказала она.
Бочоришвили подчеркнула, что и Грузии и Евросоюзу предстоит проделать много работы на пути вступления страны в ЕС.
"Грузия в случае необходимости будет в полной мере использовать свой потенциал для достижения мира между Азербайджаном и Арменией", - добавила она.