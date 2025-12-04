Бочоришвили: Мирный процесс Баку и Еревана создает основу для стабильности в Южном Кавказе

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили отметила, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией является важным краеугольным камнем для обеспечения устойчивого мира и создает прочную основу для долгосрочной стабильности и развития Южного Кавказа.

Как передает Report со ссылкой на МИД Грузии, об этом она заявила на 32-й встрече Совета министров ОБСЕ.

"Грузия твердо продолжает способствовать миру и региональному сотрудничеству и готова работать со всеми партнерами для соблюдения международного права, защиты суверенитета и обеспечения долгосрочного мира на Южном Кавказе и регионе ОБСЕ", - сказала она.

По словам министра, что Вашингтонские договоренности от 8 августа между Арменией и Азербайджаном создают прочную основу для обеспечения устойчивого мира и открывают новые возможности для развития всего региона.

"Позвольте мне воспользоваться случаем и поприветствовать историческое мирное соглашение между Республикой Азербайджан и Республикой Армения о мире и установлении межгосударственных отношений, достигнутое в Вашингтоне при посредничестве президента США", - добавила Мака Бочоришвили.