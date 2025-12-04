Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Бочоришвили: Мирный процесс Баку и Еревана создает основу для стабильности в Южном Кавказе

    Внешняя политика
    • 04 декабря, 2025
    • 20:07
    Бочоришвили: Мирный процесс Баку и Еревана создает основу для стабильности в Южном Кавказе

    Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили отметила, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией является важным краеугольным камнем для обеспечения устойчивого мира и создает прочную основу для долгосрочной стабильности и развития Южного Кавказа.

    Как передает Report со ссылкой на МИД Грузии, об этом она заявила на 32-й встрече Совета министров ОБСЕ.

    "Грузия твердо продолжает способствовать миру и региональному сотрудничеству и готова работать со всеми партнерами для соблюдения международного права, защиты суверенитета и обеспечения долгосрочного мира на Южном Кавказе и регионе ОБСЕ", - сказала она.

    По словам министра, что Вашингтонские договоренности от 8 августа между Арменией и Азербайджаном создают прочную основу для обеспечения устойчивого мира и открывают новые возможности для развития всего региона.

    "Позвольте мне воспользоваться случаем и поприветствовать историческое мирное соглашение между Республикой Азербайджан и Республикой Армения о мире и установлении межгосударственных отношений, достигнутое в Вашингтоне при посредничестве президента США", - добавила Мака Бочоришвили.

    Грузия Азербайджан Армения ОБСЕ Мака Бочоришвили мирное соглашение Южный Кавказ
    Boçorişvili: Bakı-İrəvan sülh prosesi Cənubi Qafqazda sabitlik üçün əsas yaradır
    Elvis

    Последние новости

    20:49

    Путин: Россия настаивает на выполнении обещаний НАТО о нерасширении

    Другие страны
    20:40
    Фото

    В Бакинском военном суде завершились выступления адвокатов обвиняемых граждан Армении

    Происшествия
    20:28

    Главы МИД Азербайджана и Кипра обсудили региональные вопросы

    Внешняя политика
    20:26

    Главы МИД Азербайджана и Ирландии обсудили направления сотрудничества

    Внешняя политика
    20:14

    Фридрих Мерц и президент Ильхам Алиев обменялись приглашениями о взаимных визитах

    Внешняя политика
    20:13

    Джейхун Байрамов обсудил с генсеком ОБСЕ мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    20:07

    Бочоришвили: Мирный процесс Баку и Еревана создает основу для стабильности в Южном Кавказе

    Внешняя политика
    20:00
    Фото

    Аллахшукюр Пашазаде: Армянская церковь и диаспора ведут деструктивную пропаганду для срыва мирного процесса

    Религия
    19:59

    Успешно предотвращена попытка кибератаки на процесс выбора льготных квартир - СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

    Внутренняя политика
    Лента новостей