Бочоришвили: Грузии важно стратегическое партнерство с Азербайджаном

Для Грузии очень важно стратегическое партнерство с Азербайджаном.

Для Грузии очень важно стратегическое партнерство с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили сегодня в Баку на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"За прочным стратегическом партнерством между нашими странами стоит глубокая история. Мы ценим партнерство с вами", - сказала она.

По ее словам, доказательством стратегического партнерства является тот факт, что она свой первый визит в качестве главы МИД Грузии совершила в Азербайджан.

Бочоришвили добавила, что на сегодняшней встрече с главой МИД Азербайджана обсуждались вопросы интенсификации отношений между двумя странами по всем направлениям, а также ситуация на Южном Кавказе.