Бочоришвили: Азербайджан - один из основных экономических партнеров Грузии

Азербайджан входит в топ-5 крупнейших экономических партнеров Грузии.

Азербайджан входит в топ-5 крупнейших экономических партнеров Грузии.

Как передает Report, об этом заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили сегодня в Баку на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Мы сегодня также обсудили реализацию важных проектов между Грузией и Азербайджаном. Это крупные проекты не только для наших стран, но и для региона. На основе этих проектов мы можем реализовывать более крупные стратегические проекты", - сказала она.

По ее словам, проект прокладки электрического кабеля по дну Черного моря является очень важным проектом как для Грузии, так и для Азербайджана.

"Наше сотрудничество в различных форматах очень важно", - добавила глава МИД Грузии.