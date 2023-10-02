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BNN: В Карабахе приступили к оказанию госуслуг армянскому населению - первый шаг на пути к реинтеграции

BNN: В Карабахе приступили к оказанию госуслуг армянскому населению - первый шаг на пути к реинтеграции Предоставление Азербайджаном услуг армянскому населению Карабаха служит улучшению региональной безопасности, а также подчеркивает приверженность страны защите прав всего населения на своей территории.
Внешняя политика
2 октября 2023 г. 12:23
BNN: В Карабахе приступили к оказанию госуслуг армянскому населению - первый шаг на пути к реинтеграции

Предоставление Азербайджаном услуг армянскому населению Карабаха - первый шаг на пути установления доверия и начала реинтеграции армян Карабаха в азербайджанский социум, что также подчеркивает приверженность страны защите прав всего населения на своей территории.

Как передает Report, об этом говорится в статье BNN Breaking.

"Эти действия, последовавшие за успешным проведением антитеррористических мер, может сигнализировать об улучшении отношений между центральными властями страны и армянским населением Карабаха. Оно также подчеркивает приверженность Азербайджана защите благосостояния и прав всего населения на своих территориях, независимо от их этнического происхождения", - подчеркивается в статье.

Автор отметил, что многие этнические армяне покидают регион из-за опасений, что власти Азербайджана не будут гарантировать их безопасность, обеспечивать использование языка, религии, развития культуры или относиться к ним справедливо и гуманно.

"Обещание правительства Азербайджана уважать права этнических армян может стать шагом к уменьшению опасений армянского населения и налаживанию отношений между двумя народами", - отмечается в публикации.

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Версия на азербайджанском языке BNN: "Qarabağda erməni sakinlərə dövlət xidmətlərinin göstərilməsi reinteqrasiyanın başlanğıcıdır"
Версия на английском языке BNN: Azerbaijan starts providing public services to Karabakh Armenians as first step towards reintegration

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