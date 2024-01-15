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BNN: Азербайджан и после председательства продолжит свою активность в ДН

BNN: Азербайджан и после председательства продолжит свою активность в ДН В период своего председательства Азербайджан в Движения неприсоединения (ДН) ключевым образом участвовал в процессе институционализации организации, поддерживая и выступая за создание внутри нее парламентских, молодежных и женских платформ.
Внешняя политика
15 января 2024 г. 11:35
BNN: Азербайджан и после председательства продолжит свою активность в ДН

В период своего председательства в Движении неприсоединения (ДН) Азербайджан приложил большие усилия для институционализации организации, поддерживая и выступая за создание внутри нее парламентских, молодежных и женских платформ.

Как передает Report, об этом говорится в статье, опубликованной в издании BNN Breaking.

По словам автора статьи, новые платформы позволят обсуждать важные вопросы различным слоям населения стран-участниц ДН, укрепляя приверженность принципам суверенитета, территориальной целостности и независимого развития всех.

"Другим важным моментом председательства Азербайджана стала его поддержка Бакинской инициативной группы (БИГ). Ее создание еще раз подчеркнуло приверженность Азербайджана принципам Движения неприсоединения, выступающего за мирное сосуществование между странами и невмешательство во внутренние дела государств", - говорится в публикации.

В статье также отмечается, что завершая свое председательство в ДН, Азербайджан акцентировал внимание на экологической устойчивости и заявил о готовности принять 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в ноябре 2024 года.

Окончание председательства Азербайджана не означает, что следует ждать уменьшения активности страны в организации. Она продолжает вносить вклад в ее работу и формировать будущую траекторию движения, оставаясь верной принципам нейтралитета, независимости и уважения суверенитета, которые определяют Движение неприсоединения, говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке BNN: “Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatında fəaliyyətini sədrlikdən sonra da davam etdirəcək”
Версия на английском языке BNN: Azerbaijan to continue activity in NAM even after chairing it

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