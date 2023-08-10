BNN: Азербайджан – ворота Узбекистана в международную экономику

Не имеющий выхода к морю Узбекистан реализует свои цели по интеграции в мировую экономику благодаря "мосту", которым является Азербайджан.

Не имеющий выхода к морю Узбекистан реализует свои цели по интеграции в мировую экономику благодаря "мосту", которым является Азербайджан.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованной BNN Breaking статье "Шаг к Европе: Азербайджан как ворота для Узбекистана в международную экономику".

В ней отмечается, что в последние годы экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном приобретает все более стратегический характер. Узбекистан расценивает Азербайджан в качестве ключевой страны для выхода в Европу, а именно для поставок своих товаров на европейский рынок по маршруту Китай-Узбекистан-Туркменистан/Казахстан-Азербайджан.

"Одним из важнейших аспектов этого сотрудничества является развитие логистики - основы любой коммерческой деятельности. В контексте стремления Узбекистана выйти на европейские рынки, роль логистики существенно возрастает. Азербайджан же, расположенный на стыке Восточной Европы и Западной Азии, дает Узбекистану географическое преимущество. Действуя через азербайджанские транспортные коридоры, узбекские предприятия могут обеспечить более быструю и экономическую доставку своих товаров на европейские рынки", - пишет автор статьи.

В публикации отмечается, что недавние обсуждения между двумя странами намекают на строительство логистического центра, который может финансироваться за счет инвестиций или льготных узбекских компаний: "Такая инфраструктура может кардинально изменить торговую систему между двумя странами, обеспечив ускоренный обмен товарами и услугами".

Автор статьи также отмечает, что "перспектива создания логистического узла в Карабахе может побудить узбекские предприятия увеличить объем инвестиций в регион, а также укрепить существующие связи и создать новые экономические возможности".

В условиях глобализации создание стратегических торговых кругов имеет первостепенное значение. Для Узбекистана выход в Европу через Азербайджан может стать билетом к более широкому экономическому участию на мировой арене.