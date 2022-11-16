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Блинкен: Я призвал Пашиняна сохранить темп переговоров с Баку

Блинкен: Я призвал Пашиняна сохранить темп переговоров с Баку Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал премьер-министра Никола Пашиняна сохранить темп переговоров с Азербайджаном.
Внешняя политика
16 ноября 2022 г. 10:57
Блинкен: Я призвал Пашиняна сохранить темп переговоров с Баку

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал премьер-министра Никола Пашиняна сохранить темп переговоров с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом Блинкен написал в Twitter, комментируя телефонный разговор Пашиняном, состоявшемся накануне.

"Я призвал премьер-министра Пашиняна сохранить темп мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией после встречи министров иностранных дел в Вашингтоне 7 ноября. Соединенные Штаты по-прежнему привержены этим усилиям", - написал Блинкен в своем Twitter.

Напомним, что встреча с участием глав МИД Армении и Азербайджана, а также госсекретаря Энтони Блинкена состоялась 8 ноября в Вашингтоне.

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Версия на английском языке White House urges Pashinyan to sustain momentum on peace negotiations with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ağ Ev Paşinyanı Azərbaycanla danışıqların tempini qorumağa çağırıb

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