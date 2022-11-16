Блинкен: Я призвал Пашиняна сохранить темп переговоров с Баку

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал премьер-министра Никола Пашиняна сохранить темп переговоров с Азербайджаном.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал премьер-министра Никола Пашиняна сохранить темп переговоров с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом Блинкен написал в Twitter, комментируя телефонный разговор Пашиняном, состоявшемся накануне.

"Я призвал премьер-министра Пашиняна сохранить темп мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией после встречи министров иностранных дел в Вашингтоне 7 ноября. Соединенные Штаты по-прежнему привержены этим усилиям", - написал Блинкен в своем Twitter.

Напомним, что встреча с участием глав МИД Армении и Азербайджана, а также госсекретаря Энтони Блинкена состоялась 8 ноября в Вашингтоне.