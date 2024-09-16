Блинкен: США приложат все усилия для достижения прочного мира между Азербайджаном и Арменией

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым подчеркнул важность прочного мира между Арменией и Азербайджаном.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым подчеркнул важность прочного мира между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Report, Блинкен также заявил, что Соединенные Штаты Америки и впредь будут прилагать усилия для достижения этой цели.

Он расценил как позитивный шаг достижения в области делимитации границ между Арменией и Азербайджаном, в том числе подписание в соответствующем порядке 30 августа 2024 года Положения о совместной деятельности комиссий по делимитации государственной границы.