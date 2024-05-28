Блинкен: США поддерживают независимость, территориальную целостность и суверенитет Азербайджана

Соединенные Штаты приветствуют работу, направленную на установление прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

Соединенные Штаты приветствуют работу, направленную на установление прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравлении Госсекретаря США Энтони Блинкена по случаю Дня независимости Азербайджана, размещенном на сайте Госдепа США.

По его словам, США по-прежнему готовы поддержать усилия Баку и Еревана по нормализации отношений, что пойдет на благо всего региона Южного Кавказа.

"Мы по-прежнему готовы поддержать эти усилия, чтобы перевернуть страницу в затянувшемся конфликте и построить лучшее будущее. Мы полностью привержены достижению этой цели, которая принесет экономические выгоды всему региону. В этот важный праздничный день, посвященный независимости Азербайджана, я подтверждаю поддержку США независимости, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана", - говорится в поздравлении Блинкена.