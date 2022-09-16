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Блинкен: США готовы помочь Армении и Азербайджану

Блинкен: США готовы помочь Армении и Азербайджану Американский госсекретарь Энтони Блинкен в телефонном разговоре с армянским премьер-министром Николом Пашиняном сообщил, что США готовы помочь Армении и Азербайджану урегулировать конфликт мирным путем.
Внешняя политика
16 сентября 2022 г. 03:43
Блинкен: США готовы помочь Армении и Азербайджану

Американский госсекретарь Энтони Блинкен в телефонном разговоре с армянским премьер-министром Николом Пашиняном сообщил, что США готовы помочь Армении и Азербайджану урегулировать конфликт мирным путем.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном по итогам беседы письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Блинкен подтвердил нашу готовность помочь Армении и Азербайджану урегулировать вопросы мирным путем. Он сказал, что дипломатия является единственным способом продвижения вперед, и отметил, что продолжит лично участвовать в этом дипломатическом процессе", - отметил Прайс.

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Версия на азербайджанском языке Blinken: “ABŞ Ermənistan və Azərbaycana kömək etməyə hazırdır”

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