Блинкен рассказал об урегулировании азербайджано-армянских отношений

Сильное, устойчивое дипломатическое взаимодействие — лучший путь для всех.

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал об урегулировании азербайджано-армянских отношений.

Как сообщает Report, об этом Блинкен заявил на встрече с главами МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном на встрече в Нью-Йорке.

По его словам, в телефонном разговоре с обоими лидерами (Азербайджана и Армении – ред.) они заявили о своей готовности к миру.

«Сильное, устойчивое дипломатическое взаимодействие — лучший путь для всех... Есть, как я думаю, путь к прочному миру, разрешающему разногласия посредством дипломатии. США готовы сделать все возможное, чтобы поддержать эти усилия»», - добавил Блинкен.

Отметим, что встреча проходит по инициативе Вашингтона.