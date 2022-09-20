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Блинкен рассказал об урегулировании азербайджано-армянских отношений

Блинкен рассказал об урегулировании азербайджано-армянских отношений Сильное, устойчивое дипломатическое взаимодействие — лучший путь для всех.
Внешняя политика
20 сентября 2022 г. 02:25
Блинкен рассказал об урегулировании азербайджано-армянских отношений

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал об урегулировании азербайджано-армянских отношений.

Как сообщает Report, об этом Блинкен заявил на встрече с главами МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном на встрече в Нью-Йорке.

По его словам, в телефонном разговоре с обоими лидерами (Азербайджана и Армении – ред.) они заявили о своей готовности к миру.

«Сильное, устойчивое дипломатическое взаимодействие — лучший путь для всех... Есть, как я думаю, путь к прочному миру, разрешающему разногласия посредством дипломатии. США готовы сделать все возможное, чтобы поддержать эти усилия»», - добавил Блинкен.

Отметим, что встреча проходит по инициативе Вашингтона.

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Версия на азербайджанском языке Blinken Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin nizamlanmasından danışıb

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