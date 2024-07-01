О нас

Блинкен: Есть исключительная возможность заключить мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией

Блинкен: Есть исключительная возможность заключить мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией Вашингтонская администрация считает, что сейчас есть исключительная возможность для достижения мирных договоренностей между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
1 июля 2024 г. 21:11
Блинкен: Есть исключительная возможность заключить мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией

Вашингтонская администрация считает, что сейчас есть исключительная возможность заключить мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Институте Брукингса в Вашингтоне.

"Есть исключительная возможность реализовать мирные договоренности между странами, что прекратит продолжающийся десятки лет конфликт и, думаю, создаст в регионе огромные возможности с точки зрения экономических связей, экономического роста, налаживания связей между странами на востоке и на западе, на юге и на севере. Азербайджан должен сыграть в этом решающую роль", - сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что американская сторона прилагала усилия для приближения Азербайджана и Армении к мирным договоренностям.

"Думаю, это выполнимо и в полной мере соответствует интересам народов Азербайджана и Армении, а также всего региона", - добавил Блинкен.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Blinken: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişi bağlamaq üçün müstəsna imkan var

Самое важное

В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
30 июня 2024 г. 21:17
Роспуск Милли Меджлиса и назначение внеочередных выборов соответствуют Конституции
Роспуск Милли Меджлиса и назначение внеочередных выборов соответствуют Конституции
27 июня 2024 г. 12:40
Натигу Гасымову посмертно присвоено звание Национальный герой Азербайджана
Натигу Гасымову посмертно присвоено звание "Национальный герой Азербайджана"
25 июня 2024 г. 21:25
Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Минобороны
Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Минобороны
25 июня 2024 г. 21:13
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня Вооруженных Сил
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня Вооруженных Сил
25 июня 2024 г. 21:06
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Министерства обороны
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Министерства обороны
25 июня 2024 г. 21:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi