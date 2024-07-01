Блинкен: Есть исключительная возможность заключить мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией

Вашингтонская администрация считает, что сейчас есть исключительная возможность для достижения мирных договоренностей между Азербайджаном и Арменией.

Вашингтонская администрация считает, что сейчас есть исключительная возможность заключить мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Институте Брукингса в Вашингтоне.

"Есть исключительная возможность реализовать мирные договоренности между странами, что прекратит продолжающийся десятки лет конфликт и, думаю, создаст в регионе огромные возможности с точки зрения экономических связей, экономического роста, налаживания связей между странами на востоке и на западе, на юге и на севере. Азербайджан должен сыграть в этом решающую роль", - сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что американская сторона прилагала усилия для приближения Азербайджана и Армении к мирным договоренностям.

"Думаю, это выполнимо и в полной мере соответствует интересам народов Азербайджана и Армении, а также всего региона", - добавил Блинкен.