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Блинкен: рассчитываю на углубление американо-азербайджанских отношений

Блинкен: рассчитываю на углубление американо-азербайджанских отношений Подтверждаю поддержку Соединенными Штатами независимости и суверенитета Азербайджана и рассчитываю на углубление американо-азербайджанских отношений в предстоящие годы.
Внешняя политика
28 мая 2023 г. 10:25
Блинкен: рассчитываю на углубление американо-азербайджанских отношений

Подтверждаю поддержку Соединенными Штатами независимости и суверенитета Азербайджана и рассчитываю на углубление американо-азербайджанских отношений в предстоящие годы.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, размещенном на сайте Госдепа.

Блинкен поздравил Азербайджан по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"От имени Соединенных Штатов Америки поздравляю азербайджанский народ с Днем независимости. Мы ценим наше продолжающееся сотрудничество с Азербайджаном для продвижения наших общих двусторонних приоритетов. В течение более чем 31 года наших двусторонних отношений Соединенные Штаты тесно сотрудничали с Азербайджаном, чтобы построить прочное партнерство, основанное на общих интересах безопасности, энергетическом сотрудничестве и экономическом росте. Это сотрудничество будет продолжаться, основываясь на приверженности демократическому развитию в соответствии с конституцией Азербайджана, а также уважению прав и основных свобод человека. Подтверждаю поддержку Соединенными Штатами независимости и суверенитета Азербайджана и рассчитываю на углубление американо-азербайджанских отношений в предстоящие годы.

Соединенные Штаты также надеются на продолжение сотрудничества и взаимодействия, чтобы помочь Азербайджану и региону обеспечить устойчивый мир. Мы полностью привержены этой цели, которая приведет к лучшему будущему для всех жителей Южного Кавказа", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Blinken: "Gələcək illərdə ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinin dərinləşməsini səbirsizliklə gözləyirəm"

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