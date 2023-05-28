Блинкен: рассчитываю на углубление американо-азербайджанских отношений

Подтверждаю поддержку Соединенными Штатами независимости и суверенитета Азербайджана и рассчитываю на углубление американо-азербайджанских отношений в предстоящие годы.

Подтверждаю поддержку Соединенными Штатами независимости и суверенитета Азербайджана и рассчитываю на углубление американо-азербайджанских отношений в предстоящие годы.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, размещенном на сайте Госдепа.

Блинкен поздравил Азербайджан по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"От имени Соединенных Штатов Америки поздравляю азербайджанский народ с Днем независимости. Мы ценим наше продолжающееся сотрудничество с Азербайджаном для продвижения наших общих двусторонних приоритетов. В течение более чем 31 года наших двусторонних отношений Соединенные Штаты тесно сотрудничали с Азербайджаном, чтобы построить прочное партнерство, основанное на общих интересах безопасности, энергетическом сотрудничестве и экономическом росте. Это сотрудничество будет продолжаться, основываясь на приверженности демократическому развитию в соответствии с конституцией Азербайджана, а также уважению прав и основных свобод человека. Подтверждаю поддержку Соединенными Штатами независимости и суверенитета Азербайджана и рассчитываю на углубление американо-азербайджанских отношений в предстоящие годы.

Соединенные Штаты также надеются на продолжение сотрудничества и взаимодействия, чтобы помочь Азербайджану и региону обеспечить устойчивый мир. Мы полностью привержены этой цели, которая приведет к лучшему будущему для всех жителей Южного Кавказа", - говорится в заявлении.