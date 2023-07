Блинкен: Прямой диалог и дипломатия — единственный путь к прочному миру на Южном Кавказе

Прямой диалог и дипломатия — единственный путь к прочному миру на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом госсекретарь США Энтони Блинкен написал Twitter, комментируя недавний телефонный звонок с премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Во время разговора, Блинке заявил о своей решительной поддержке продолжающихся усилий по обеспечению мира с Азербайджаном.

Также он добавил, что готов по-прежнему способствовать миру на Южном Кавказе.