Блинкен позвонил президенту Ильхаму Алиеву

29 июля государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

29 июля государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе телефонного разговора были обсуждены переговоры по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией и текущая ситуация в регионе.

Указав, что предпринимаемые армянской стороной провокационные шаги препятствуют мирному процессу, глава государства подчеркнул, что продолжающееся незаконное присутствие вооруженных сил Армении на суверенной территории Азербайджана является источником военной напряженности в регионе.

Глава государства отметил военную провокацию со стороны Армении на пункте перехода через государственную границу "Лачын", обстрел наших пограничников, попытку контрабанды, несанкционированную отправку грузовых автомобилей в Азербайджан.

Президент Ильхам Алиев сказал, что, несмотря на выдвинутое азербайджанской стороной предложение об использовании дороги Агдам-Ханкенди для удовлетворения нужд армянских жителей, которое было поддержано Европейским Союзом и Международным Комитетом Красного Креста, Армения выступила против всех предложений. Претензии армянской стороны, связанные с "гуманитарной ситуацией" и "блокадой", являются политической манипуляцией.

Президент Ильхам Алиев отметил неприемлемость того, что Армения, постоянно занимаясь деструктивной деятельностью, пытается препятствовать мирным переговорам, а также развитию контактов и диалога между Азербайджаном и местными армянскими жителями. Глава государства напомнил о том, что азербайджанская сторона решительно настроена на реинтеграцию армянских жителей, с этой целью в Ходжалы была проведена первая встреча и Азербайджан представил предложение о второй встрече.

Выразив постоянную поддержку США обсуждений по мирному договору между Азербайджаном и Арменией, Энтони Блинкен коснулся важности перехода посредством пункта пропуска через государственную границу "Лачын" и других альтернативных путей, значения сохранения положительной динамики в переговорах.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.