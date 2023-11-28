Блинкен попросил дать разрешение на визит помощника Госсекретаря США в Азербайджан в декабре

Государственный секретарь США Энтони Блинкен попросил дать разрешение на визит помощника государственного секретаря Джеймса О'Брайена в декабре в Азербайджан с целью нормализации отношений.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен попросил дать разрешение на визит помощника государственного секретаря Джеймса О'Брайена в декабре в Азербайджан с целью нормализации отношений.

Как сообщает Report, об этом Госсекретарь США Блинкен заявил в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Президент Ильхам Алиев согласился с этим предложением с одним условием, что после этого визита будет снят необоснованный запрет на визиты высокопоставленных официальных лиц Азербайджана в США.

Государственный секретарь Блинкен принял это.