О нас

Блинкен попросил дать разрешение на визит помощника Госсекретаря США в Азербайджан в декабре

Блинкен попросил дать разрешение на визит помощника Госсекретаря США в Азербайджан в декабре Государственный секретарь США Энтони Блинкен попросил дать разрешение на визит помощника государственного секретаря Джеймса О'Брайена в декабре в Азербайджан с целью нормализации отношений.
Внешняя политика
28 ноября 2023 г. 11:45
Блинкен попросил дать разрешение на визит помощника Госсекретаря США в Азербайджан в декабре

Государственный секретарь США Энтони Блинкен попросил дать разрешение на визит помощника государственного секретаря Джеймса О'Брайена в декабре в Азербайджан с целью нормализации отношений.

Как сообщает Report, об этом Госсекретарь США Блинкен заявил в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Президент Ильхам Алиев согласился с этим предложением с одним условием, что после этого визита будет снят необоснованный запрет на визиты высокопоставленных официальных лиц Азербайджана в США.

Государственный секретарь Блинкен принял это.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President Ilham Aliyev sets condition for US Secretary of State
Версия на азербайджанском языке Blinken dekabrda ABŞ Dövlət katibinin köməkçisinin Azərbaycana səfərinə icazə verilməsini xahiş edib

Самое читаемое

В Баку завершилась конференция на тему Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин
ФотоВ Баку завершилась конференция на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин"
21 ноября 2023 г. 14:10
Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу
Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу
21 ноября 2023 г. 13:37
В Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
ФотоВ Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
22 ноября 2023 г. 10:29
В Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
ФотоВ Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
22 ноября 2023 г. 19:57
В Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
ФотоВ Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
23 ноября 2023 г. 18:02
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
24 ноября 2023 г. 14:35
Токаев: Страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией
Токаев: Страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией
24 ноября 2023 г. 16:07
В Баку состоялся вечер аргентинской культуры
ФотоВ Баку состоялся вечер аргентинской культуры
24 ноября 2023 г. 19:45
Министры энергетики РФ и Турции провели переговоры в Анкаре
Министры энергетики РФ и Турции провели переговоры в Анкаре
25 ноября 2023 г. 10:04
Посол: Кяльбаджар освобожден от оккупации в день рождения террориста Мелконяна
Посол: Кяльбаджар освобожден от оккупации в день рождения террориста Мелконяна
25 ноября 2023 г. 14:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi