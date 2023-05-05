Блинкен о встрече глав МИД Азербайджана и Армении: доволен достигнутым прогрессом

Государственный секретарь США Энтони Блинкен высказался о переговорах между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Араратом Мирзояном.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен высказался о переговорах между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Араратом Мирзояном.

Как передает Report , руководитель американского внешнеполитического ведомства поделился соответствующей публикацией в Twitter.

"Для меня было честью принимать министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца. Я доволен достигнутым прогрессом и настроен оптимистично в плане достижения соглашения", - указал Блинкен.

Напомним, что 1-4 мая 2023 года в городе Арлингтон, штат Вирджиния, США состоялись переговоры между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и главой МИД Республики Армения Араратом Мирзояном.