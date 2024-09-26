Блинкен: Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией принесет стабильность и процветание региону

Госсекретарь США Энтони Блинкен высоко оценил прогресс, достигнутый Азербайджаном и Арменией на пути к прочному и достойному миру.

Госсекретарь США Энтони Блинкен высоко оценил прогресс, достигнутый Азербайджаном и Арменией на пути к прочному и достойному миру.

Как сообщает американское бюро Report, об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера по итогам встречи Блинкена с главами МИД Азербайджана и Армении в рамках недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Госсекретарь Блинкен высоко оценил прогресс, достигнутый Азербайджаном и Арменией на пути к прочному и достойному миру, и призвал обе страны к дальнейшему продолжению действий для скорейшего завершения итогового текста соглашения. Госсекретарь подчеркнул, что мирное соглашение принесет региону стабильность и процветание", - сказано в сообщении.