Блинкен: "Контракт века" - свидетельство того, чего можно добиться совместной работой

"Контракт века" является доказательством того, чего мы можем достичь, работая вместе.

"Контракт века" является свидетельством того, чего мы можем достичь, работая вместе.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме госсекретаря США Энтони Блинкена президенту Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана по случаю 30-летия подписания "Контракта века".

"Рад поздравить Вас и народ Азербайджана с 30-й годовщиной подписания "Контракта века", который помог Азербайджану стать важным поставщиком энергии.

Празднование этой даты в год, когда Азербайджан будет принимать COP29, имеет особое значение. Приверженность Азербайджана глобальному энергетическому переходу основана на продолжающейся десятилетиями истории Вашей страны как надежного партнера в энергетическом секторе.

Мы приветствуем Ваши усилия по использованию возобновляемой энергии и развитию маршрутов экспорта зеленой энергии, которые могут укрепить ведущую роль Азербайджана и трансформировать регион", - подчеркнул Э.Блинкен.