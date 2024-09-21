Блинкен: "Контракт века" - свидетельство того, чего можно добиться совместной работой

"Контракт века" является свидетельством того, чего мы можем достичь, работая вместе.
Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме госсекретаря США Энтони Блинкена президенту Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана по случаю 30-летия подписания "Контракта века".
"Рад поздравить Вас и народ Азербайджана с 30-й годовщиной подписания "Контракта века", который помог Азербайджану стать важным поставщиком энергии.
Празднование этой даты в год, когда Азербайджан будет принимать COP29, имеет особое значение. Приверженность Азербайджана глобальному энергетическому переходу основана на продолжающейся десятилетиями истории Вашей страны как надежного партнера в энергетическом секторе.
Мы приветствуем Ваши усилия по использованию возобновляемой энергии и развитию маршрутов экспорта зеленой энергии, которые могут укрепить ведущую роль Азербайджана и трансформировать регион", - подчеркнул Э.Блинкен.