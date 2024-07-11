Блинкен и Бербок обсудили нормализацию между Баку и Ереваном

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с немецкой коллегой Анналеной Бербок касательно нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с немецкой коллегой Анналеной Бербок касательно нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report , об этом американский дипломат написал на своей странице в соцсети Х.

"Встретились с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и обсудили поддержку Украины, обеспечение прекращения огня в секторе Газа и прогресс в достижении мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном", - написал Блинкен.

Напомним, что 10 июля в Вашингтоне на полях саммита по случаю 75-летия НАТО по инициативе и при участии государственного секретаря США Энтони Блинкена состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.

Участники встречи отметили прогресс, достигнутый на пути к заключению исторического договора о мире и об установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией, а также договорились продолжить работу в этом направлении.