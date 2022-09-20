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Блинкен: Азербайджанским и армянским дипломатам пора вернуться за стол переговоров

Блинкен: Азербайджанским и армянским дипломатам пора вернуться за стол переговоров Азербайджанским и армянским дипломатам пора вернуться за стол переговоров.
Внешняя политика
20 сентября 2022 г. 04:39
Блинкен: Азербайджанским и армянским дипломатам пора вернуться за стол переговоров

Азербайджанским и армянским дипломатам пора вернуться за стол переговоров.

Как сообщает Report, об этом написал в социальной сети Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен после трехсторонней встречи с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном в Нью-Йорке.

"Сегодня у меня состоялись прямые переговоры с министрами иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Как я сообщил во время встречи, войскам пора разойтись, а дипломатам вернуться за стол переговоров", - отметил Блинкен.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBlinken: "Azərbaycan və Ermənistan diplomatlarının masa arxasına qayıtması vaxtıdır"

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