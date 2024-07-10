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Блинкен: Азербайджан и Армения близки к достижению мирного соглашения

Блинкен: Азербайджан и Армения близки к достижению мирного соглашения Блинкен: Азербайджан и Армения близки к достижению мирного соглашения
Внешняя политика
10 июля 2024 г. 20:46
Блинкен: Азербайджан и Армения близки к достижению мирного соглашения

Азербайджан и Армения проделали важную работу в направлении устойчивых, достойных мирных переговоров, которые создают большие возможности для отношений между двумя странами, регионом и Соединенными Штатами.

Как сообщает Report, об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен на трехсторонней встрече с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в Вашингтоне.

"Сегодня мне очень приятно быть вместе с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Соединенные Штаты поддержали этот процесс вместе с Евросоюзом и другими партнерами. Сегодняшняя встреча дает возможность подвести итоги достигнутого прогресса. Судя по всем контактам, включая дискуссии последних недель, я думаю, что стороны близки к достижению мирного соглашения, которое Соединенные Штаты решительно поддерживают. Сегодня мы вместе обсуждаем, что могут сделать США для достижения соглашения", - заявил Блинкен.

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Версия на азербайджанском языке Blinken: Azərbaycan və Ermənistan sülh razılaşmasını əldə etməyə yaxındır

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