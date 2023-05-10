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ГУАМ: Благодаря стратегии Гейдара Алиева Азербайджан стал влиятельным игроком в сфере энергобезопасности

ГУАМ: Благодаря стратегии Гейдара Алиева Азербайджан стал влиятельным игроком в сфере энергобезопасности Беззаветная преданность своему народу, железная воля, политическая мудрость, стратегическое терпение и дальновидность, мастерство руководства Гейдара Алиева проложили путь сначала к стабилизации положения в стране, а затем и к возрождению нации.
Внешняя политика
10 мая 2023 г. 13:17
ГУАМ: Благодаря стратегии Гейдара Алиева Азербайджан стал влиятельным игроком в сфере энергобезопасности

Беззаветная преданность своему народу, железная воля, политическая мудрость, стратегическое терпение и дальновидность и мастерство руководства Гейдара Алиева проложили путь сначала к стабилизации ситуации в стране, а затем и к возрождению нации.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении генерального секретаря ГУАМ Алтая Эфендиева.

"Гейдар Алиев вернулся в родной Азербайджан, чтобы стать спасителем народа, который столкнулся с внешней агрессией и оккупацией, внутриполитической борьбой и потрясениями. В начале 90-х страна оказалась на грани развала. Его беззаветная преданность своему народу, железная воля, политическая мудрость, стратегическое терпение и дальновидность, мастерство руководства проложили путь сначала к стабилизации положения в стране, а затем и к возрождению нации. Сегодняшний Азербайджан считается его детищем, и его по праву называют архитектором и инженером страны",- отметил он.

Генсек ГУАМ отмечает, что среди его главных приоритетов Гейдара Алиева было развитие человеческого капитала для будущего Азербайджана.

"Благодаря реализации его энергетической и транспортной стратегии Азербайджан стал влиятельным игроком, вносящим вклад в международную энергетическую и транзитную безопасность. Проекты и инициативы, инициированные Азербайджаном в то время, коренным образом изменили геополитический ландшафт Каспийского и Черноморского регионов, открыв многообещающие перспективы для регионального сотрудничества и высвободив огромный экономический потенциал. На основах, заложенных общенациональным лидером, страна успешно продолжает свой подъем",- отметил Алтай Эфендиев.

Генсек ГУАМ также подчеркивает, что Гейдар Алиев также был одним из отцов-основателей данной организации – "региональной группы дружественных народов и стратегических партнеров, объединенных общими проблемами и вызовами нарушенной территориальной целостности и суверенитета и общим видением своего будущего".

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