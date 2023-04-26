Помощник президента РФ: Благодаря настойчивости Гейдара Алиева началось строительство Байкало-Амурской магистрали

Гейдар Алиев был одним из членов Политбюро, которые поддержали строительство Байкало-Амурской магистрали. Благодаря решению о строительстве этой магистрали, сегодня в России мы можем везти грузы на Восток.

Гейдар Алиев был одним из членов Политбюро, которые поддержали строительство Байкало-Амурской магистрали. Благодаря решению о строительстве этой магистрали, сегодня в России мы можем везти грузы на Восток.

Как сообщает российское бюро Report, об этом помощник президента России Игорь Левитин заявил на открытии выставки, посвященной 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и его вкладу в дело строительства Байкало-Амурской магистрали.

И. Левитин подчеркнул, что благодаря настойчивости и твердости Гейдара Алиева началось строительство БАМ.

"Мы в следующим году будем отмечать 50 лет этой стройки. Сегодня мы видим, насколько мудрыми были люди, которые приняли это решение. Поэтому я хочу поблагодарить министерство транспорта России, министерство транспорта Азербайджана, руководителей железнодорожных администраций и, конечно, ветеранов БАМ. Я очень рад, что сегодня здесь присутствуют ветераны-бамовцы, которые проживают в Азербайджане и России. Они сделали все, чтобы эта важная для России магистраль была построена", - заключил помощник президента РФ.