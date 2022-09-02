О нас

Бизнесмены Саудовской Аравии посетят освобожденные от оккупации территории Азербайджана

Бизнесмены Саудовской Аравии посетят освобожденные от оккупации территории Азербайджана Саудовской Аравии на освобожденные территории до конца этого года.
Внешняя политика
2 сентября 2022 г. 14:18
Бизнесмены Саудовской Аравии посетят освобожденные от оккупации территории Азербайджана

Бизнесмены Саудовской Аравии посетят освобожденные от оккупации территории Азербайджана до конца этого года.

Как сообщает Report, соглашение было достигнуто 2 сентября на встрече президента Ильхама Алиева в итальянском городе Черноббио с министром инвестиций Саудовской Аравии, сопредседателем совместной Межправительственной комиссии между Азербайджаном и Саудовской Аравией Халидом бин Абдулазизом Аль-Фалихом.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии экономических связей, в том числе о проекте в области возобновляемых источников энергии, реализуемом саудовской компанией ACWA Power в нашей стране, а также о сотрудничестве в области энергетики, в частности в нефтегазовой сфере.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Saudi businesspeople to visit Azerbaijan's liberated territories
Версия на азербайджанском языке Səudiyyə Ərəbistanının iş adamları Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə səfər edəcək

Самое читаемое

Польская армия набрала на службу более 13 тыс. добровольцев
Польская армия набрала на службу более 13 тыс. добровольцев
29 августа 2022 г. 06:38
Азерэнержи увеличил экспортные доходы на 7%
"Азерэнержи" увеличил экспортные доходы на 7%
31 августа 2022 г. 16:23
Игрок сборной Швейцарии из немецкого клуба перешел в Манчестер Сити
ФотоИгрок сборной Швейцарии из немецкого клуба перешел в "Манчестер Сити"
31 августа 2022 г. 22:28
Экспорт газа из Азербайджана в Турцию увеличился на 40%  
Экспорт газа из Азербайджана в Турцию увеличился на 40%  
1 сентября 2022 г. 10:49
Индия хочет экстрадировать из Азербайджана организатора убийства местного певца
Индия хочет экстрадировать из Азербайджана организатора убийства местного певца
2 сентября 2022 г. 01:32
Аккредитованные в Азербайджане послы-нерезиденты ознакомились с ходом разминирования в Физули
ФотоАккредитованные в Азербайджане послы-нерезиденты ознакомились с ходом разминирования в Физули
26 августа 2022 г. 17:03
Греция задействовала С-300 для преследования турецких F-16
Греция задействовала С-300 для преследования турецких F-16
28 августа 2022 г. 12:00
Завтра в Ереване от Генпрокурора потребуют ареста Никола Пашиняна
Завтра в Ереване от Генпрокурора потребуют ареста Никола Пашиняна
29 августа 2022 г. 02:26
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры из села Забух
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры из села Забух
31 августа 2022 г. 12:57
Аварийная защита Запорожской АЭС отключила пятый блок
Аварийная защита Запорожской АЭС отключила пятый блок
1 сентября 2022 г. 11:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi