Бизнесмены Саудовской Аравии посетят освобожденные от оккупации территории Азербайджана

Саудовской Аравии на освобожденные территории до конца этого года.

Бизнесмены Саудовской Аравии посетят освобожденные от оккупации территории Азербайджана до конца этого года.

Как сообщает Report, соглашение было достигнуто 2 сентября на встрече президента Ильхама Алиева в итальянском городе Черноббио с министром инвестиций Саудовской Аравии, сопредседателем совместной Межправительственной комиссии между Азербайджаном и Саудовской Аравией Халидом бин Абдулазизом Аль-Фалихом.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии экономических связей, в том числе о проекте в области возобновляемых источников энергии, реализуемом саудовской компанией ACWA Power в нашей стране, а также о сотрудничестве в области энергетики, в частности в нефтегазовой сфере.