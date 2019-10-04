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Бизнес-омбудсман: Грузино-азербайджанские связи следует еще больше углубить

Бизнес-омбудсман: Грузино-азербайджанские связи следует еще больше угл

"Следует еще больше углубить деловые связи между Грузией и Азербайджаном".

Как сообщает местное бюро Report, об этом бизнес-омбудсмен Грузии Ираклий Леквинадзе сказал на встрече с послом Азербайджана в этой стране Дурсуном Гасановым.

По его словам, очень важно развивать сотрудничество между двумя странами в бизнес-сфере.

На встрече также присутствовали директор Caspian European Club Тельман Алиев и гендиректор Caspian Energy İnternational Media Group Расим Махмудов. Стороны обсудили грузино-азербайджанские бизнес-связи и деятельность азербайджанских компаний в Грузии. На встрече бизнес-омбудсмана информировали о вопросах, беспокоящих азербайджанские компании, осуществляющие деятельность в Грузии.

Было сообщено, что И.Леквинадзе примет участие в региональных инвестиционных форумах, организуемых Caspian European Club.

Стороны также рассмотрели перспективы будущего сотрудничества.

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