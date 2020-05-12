Эксперт: Бизнес-объединения помогут развитию отношений Азербайджана и РФ - ИНТЕРВЬЮ

В интервью российскому бюро Report исполнительный директор Кировского регионального отделения "ОПОРА РОССИИ" Егор Поспелов рассказал о текущем мировом кризисе, экономической ситуации в Азербайджане и двустороннем сотрудничестве между странами.

- Как коронавирус повлиял на мировую экономику?

- Коронавирус, в первую очередь, "затормозил" экономику, товарооборот снизился, а некоторые предприятия в разных странах и вообще были вынуждены приостановить производство/предоставление услуг. Онлайн рынок вырос кратно, и многие сферы бизнеса сильно переориентировались, что создает надежду на рост и образование новых рынков, и развитие экономики.

- Какова экономическая ситуация в странах СНГ?

- Как и везде, конечно, в каждой стране есть свои особенности, но думаю, кризис в экономике даст новый импульс - в срочном порядке искать новые возможности и перестраивать экономику.

- Как соглашение стран ОПЕК плюс о снижении добычи нефти повлияет на ее цену? Сколько эта ситуация продолжится и когда, на ваш взгляд, рынок может восстановиться?

- История показала, что экономические и не только потрясения будут происходить все чаще и чаще. Скоро возможно будет так, что каждый год будут разрушаться какие-то сектора экономики, а затем быстро восстанавливаться, экономика все ускоряется и обретает новые формы, нужно выстраивать более гибкую и диверсифицированную экономику уже сейчас. Восстановление ситуации будет происходить быстрее и быстрее. Сейчас сложно предсказать развитие ситуации, т.к. не понятен выход из пандемии и будет ли "вторая волна" и если да, то насколько мы будем к ней готовы, но думаю, к новому году все адаптируются уже вне зависимости от внешних факторов.

- В каких отраслях экономики Азербайджан и Россия эффективно сотрудничают? Какие возможности есть у наших стран для увеличения товарооборота?

- Новый виток развития могут дать деловые объединения. Взаимодействие не только в крупных проектах, но и в небольших и узконаправленных отраслях. Постепенное выстраивание и налаживание связей выльется в простые и понятные обеим странам модели как нужно действовать и выходить на рынок. А также глубокое сотрудничество с обеих сторон в отраслях, где наиболее отлаженная ситуация и низкая себестоимость.

- Насколько в России востребована азербайджанская продукция?

- Безусловно, наши страны активно сотрудничают в сельскохозяйственном направлении, и эти отношения только укрепляются, товарооборот растет. Это хороший показатель того, что продукция пользуются спросом.

- Как быстро наши страны смогут выйти кризиса?

- Экономика сменит тренд на рост или даже активный рост, думаю уже в скором времени, при правильном управлении и принятии определенных антикризисных мер. Поэтому нужно выстроить конструктивный диалог не только между всеми структурами внутри страны, но и внешние связи.