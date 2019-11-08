Бывший посол Грузии в Азербайджане приступил к работе в Украине

Бывший посол Грузии в Азербайджане Теймураз Шарашенидзе приступил к работе в Украине.

Как передает грузинское бюро Report, Т. Шарашенидзе представил копии верительных грамот президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Стороны рассмотрели стратегические связи между двумя странами, отметили значимость продолжения конструктивного сотрудничества в рамках международных организаций, координации общих усилий по Евроатлантической интеграции Грузии и Украины.

На встрече особое внимание уделили председательству Украины в организации ГУАМ и подготовке мероприятия высокого уровня.

Отметим, что Т. Шарашенидзе с 1996 года работает в дипломатических органах Грузии. В 2011-2018 годы он был послом Грузии в Азербайджане, а в 2004-2008 годы - Болгарии. Дипломат долгие годы был на должности генконсула Грузии в Турции и Болгарии.

Т. Шарашенидзе в сентябре этого года был назначен послом Грузии в Украине.