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Бисеп: Благодарны Азербайджану за создание международной платформы для борьбы с неоколониализмом

Бисеп: Благодарны Азербайджану за создание международной платформы для борьбы с неоколониализмом Проводящийся сегодня в Баку первый Съезд движений за независимость колонизированных Францией территорий призван привлечь внимание к проблемам неоколониализма и положить им конец.
Внешняя политика
17 июля 2024 г. 10:22
Бисеп: Благодарны Азербайджану за создание международной платформы для борьбы с неоколониализмом

Проходящий сегодня в Баку первый Съезд движений за независимость колонизированных Францией территорий призван привлечь внимание к проблемам неоколониализма и положить им конец.

Как сообщает Report, об этом представитель Народного союза за освобождение Гваделупы Жан-Жакоб Бисеп заявил, выступая на Съезде.

"Проведение первого съезда с участием стольких политических партий и движений за независимость - знак высокого внимания нашему сотрудничеству. Азербайджан с 2021 организовал большое количество мероприятий для борьбы с колониализмом, не только в Баку, но и Нью-Йорке, Женеве и др. городах", - сказал он.

Жан-Жакоб Бисеп также выразил благодарность правительству Азербайджана за организацию мероприятия и создание международной платформы для борьбы с колониальной политикой.

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Версия на азербайджанском языке Bisep: Neokolonializmlə mübarizədə beynəlxalq platforma yaratdığına görə Azərbaycana minnətdarıq
Версия на английском языке Guadeloupe party representative thanks Azerbaijan for creating int'l platform to combat neocolonialism

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