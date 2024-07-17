Бисеп: Благодарны Азербайджану за создание международной платформы для борьбы с неоколониализмом

Проводящийся сегодня в Баку первый Съезд движений за независимость колонизированных Францией территорий призван привлечь внимание к проблемам неоколониализма и положить им конец.

Проходящий сегодня в Баку первый Съезд движений за независимость колонизированных Францией территорий призван привлечь внимание к проблемам неоколониализма и положить им конец.

Как сообщает Report, об этом представитель Народного союза за освобождение Гваделупы Жан-Жакоб Бисеп заявил, выступая на Съезде.

"Проведение первого съезда с участием стольких политических партий и движений за независимость - знак высокого внимания нашему сотрудничеству. Азербайджан с 2021 организовал большое количество мероприятий для борьбы с колониализмом, не только в Баку, но и Нью-Йорке, Женеве и др. городах", - сказал он.

Жан-Жакоб Бисеп также выразил благодарность правительству Азербайджана за организацию мероприятия и создание международной платформы для борьбы с колониальной политикой.