Бирол Акгюн: Мир между Баку и Ереваном принесет пользу всему миру

Окончательный мир между Азербайджаном и Арменией принесет пользу не только региону, но и всему миру.
Как сообщает Report, об этом сказал посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн на академическом семинаре на тему "Геополитика технологий" в Университете Хазар.
Акгюн заявил, что Турция играет важную роль в восстановлении и реконструкции освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.
"Анкара продолжит укреплять дружественные и братские связи с Баку. Наше сотрудничество носит стратегический характер", - сказал он.