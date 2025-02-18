Бирол Акгюн: Мир между Баку и Ереваном принесет пользу всему миру

Окончательный мир между Азербайджаном и Арменией станет значимым событием на мировой политической арене.

Окончательный мир между Азербайджаном и Арменией принесет пользу не только региону, но и всему миру.

Как сообщает Report, об этом сказал посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн на академическом семинаре на тему "Геополитика технологий" в Университете Хазар.

Акгюн заявил, что Турция играет важную роль в восстановлении и реконструкции освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

"Анкара продолжит укреплять дружественные и братские связи с Баку. Наше сотрудничество носит стратегический характер", - сказал он.