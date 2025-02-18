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Бирол Акгюн: Мир между Баку и Ереваном принесет пользу всему миру

Бирол Акгюн: Мир между Баку и Ереваном принесет пользу всему миру Окончательный мир между Азербайджаном и Арменией станет значимым событием на мировой политической арене.
Внешняя политика
18 февраля 2025 г. 12:44
Бирол Акгюн: Мир между Баку и Ереваном принесет пользу всему миру

Окончательный мир между Азербайджаном и Арменией принесет пользу не только региону, но и всему миру.

Как сообщает Report, об этом сказал посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн на академическом семинаре на тему "Геополитика технологий" в Университете Хазар.

Акгюн заявил, что Турция играет важную роль в восстановлении и реконструкции освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

"Анкара продолжит укреплять дружественные и братские связи с Баку. Наше сотрудничество носит стратегический характер", - сказал он.

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Версия на английском языке Peace between Azerbaijan, Armenia holds global significance, says Turkish ambassador
Версия на азербайджанском языке Birol Akgün: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün təmini dünyaya böyük fayda verər

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