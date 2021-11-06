О нас
Report Georgia
Аудио новости

Бинали Йылдырым: Зангезурский коридор должен быть открыт в скором времени

Бинали Йылдырым: Зангезурский коридор должен быть открыт в скором времени Для мира и безопасности в регионе Южного Кавказа открываются широкие горизонты.
Внешняя политика
6 ноября 2021 г. 09:49
Бинали Йылдырым: Зангезурский коридор должен быть открыт в скором времени

Для мира и безопасности в регионе Южного Кавказа открываются широкие горизонты.

Как сообщает Report, об этом заявил бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, выступая на панельном заседании «Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества» в рамках VIII Глобального Бакинского форума.

Он напомнил, что на протяжении 30 лет азербайджанские земли были оккупированы Арменией, однако год назад благодаря политике Азербайджана, все эти земли были возвращены и мы видим как они процветают.теперь ведется работа по восстановлению инфраструктуры на освобожденных территориях.

Бывший премьер Турции также отметил необходимость в скором времени запустить Зангезурский коридор.

Йылдырым напомнил, что Турция предложила новую платформу сотрудничества "3+3" с участием трех стран Южного Кавказа, Турции, России и и Ирана.
По его словам, реализация данной платформы принесет мир в регион.

Он отметил что в региональное сотрудничество стоит также подключать и страны других регионов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Former Turkish PM: Zangazur Corridor must open soon
Версия на азербайджанском языке Binəli Yıldırım: "Zəngəzur dəhlizi tezliklə açılmalıdır"

Экслюзивные новости

Утвержден Генплан Парка высоких технологий НАНА
Утвержден Генплан Парка высоких технологий НАНА
5 ноября 2021 г. 15:32
Аль-Тувейджри: Мир должен осудить вандализм армян
Аль-Тувейджри: Мир должен осудить вандализм армян
5 ноября 2021 г. 12:13
Экс-вице-президент ВБ: Публикация отчета Doing business должна продолжаться
Экс-вице-президент ВБ: Публикация отчета Doing business должна продолжаться
5 ноября 2021 г. 09:53
В Азербайджане выпущены памятные денежные знаки в связи с Днем Победы
ФотоВ Азербайджане выпущены памятные денежные знаки в связи с Днем Победы
4 ноября 2021 г. 16:07
Управление: Проблемы в отопительной системе бакинских школ оперативно решаются
Управление: Проблемы в отопительной системе бакинских школ оперативно решаются
4 ноября 2021 г. 10:25
Стало известно число восстановленных домов в Тертере
Стало известно число восстановленных домов в Тертере
3 ноября 2021 г. 15:04
Минобразования Грузии о причинах закрытия азербайджаноязычных школ
Минобразования Грузии о причинах закрытия азербайджаноязычных школ
2 ноября 2021 г. 15:57
Узбекистан идет по пути ВИЭ, но не отказывается и от традиционной энергетики
Узбекистан идет по пути ВИЭ, но не отказывается и от традиционной энергетики
2 ноября 2021 г. 11:45
Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
29 октября 2021 г. 18:15
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
29 октября 2021 г. 11:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi