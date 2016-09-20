Бинали Йылдырым: Выражаем президенту Азербайджана признательность за борьбу с FETÖ

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ "Первым, кто продемонстрировал резкую позицию против террористического FETÖ, был братский и дружественный Азербайджан. Эта страна выявляет все связи данной организации, закрывает ее школы".

Об этом в интервью корреспонденту турецкого бюро Report сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

"В данной сфере мы активно сотрудничаем с Азербайджаном. За это от имени турецкого народа выражаем признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Азербайджан и Турция - одна нация, два государства", - подчеркнул премьер-министр.

Вусаля Аббасова, Report